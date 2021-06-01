Песков рассказал о встрече Путина с Кузнецовой в резиденции «Бочаров Ручей»

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой в сочинской резиденции «Бочаров Ручей», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Встреча состоялась 31 мая в кабинете Владимира Путина. Все необходимые атрибуты официального рабочего места в этом помещении есть, сказал Дмитрий Песков. По его словам, в кабинете находится государственная символика, включая герб России.

"Обстановка была рабочей, она носила не церемониальный, а именно рабочий характер", — подчеркнул пресс-секретарь.

В ходе общения с Путиным Кузнецова доложила о своей деятельности за 2020 год. Она также рассказала о работе Совета отцов, помогающего вдовцам воспитывать детей. По словам омбудсмена, одинокие родители редко обращаются за помощью и стараются со всем справляться самостоятельно.