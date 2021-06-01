Кремль заявил, что решение о возобновлении рейсов в Египет примет оперштаб

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Решение об открытии египетских курортов для россиян будет принимать оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что для оценки эпидемиологической обстановки в Египет уже выезжали российские специалисты.

"Наши специалисты со всем ознакомились на месте. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб Правительства РФ, именно штабом будет принято соответствующее решение", — сказал он журналистам.

В Ассоциации туроператоров РФ 31 мая сообщили, что авиасообщение между РФ и Египтом может быть восстановлено этим летом. Специалисты допускают, что россияне смогут начать летать на курорты уже в конце июня.