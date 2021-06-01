Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Лукашенко тему прав человека

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Тема прав и свободы человека не является основной в повестке дня встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко потратят подавляющую часть времени на обсуждение вопросов, связанных с интеграцией и развитием взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Он также подчеркнул, что вопросы прав и свободы человека не стоят в приоритете на повестке дня, поскольку данная тема относится к внутренним делам каждой страны.