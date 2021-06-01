Песков: Кремль анализирует весь спектр внешней политики перед встречей Путина и Байдена

Агентство городских новостей Москва / Любимов Андрей

Москва тщательно анализирует повестку внешней политики перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле при этом глубоко анализируют весь спектр внешнеполитических отношений и все события, которые предшествуют саммиту Россия — США в Женеве 16 июня.

"Изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки", — рассказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, существуют ли риски недооценить оппонента на переговорах.

Предстоящие переговоры президентов РФ и США станут первым российско-американским саммитом с 2018 года. В последний раз Путин встречался с уже экс-президентом США Дональдом Трампом в Финляндии.



Ранее представитель Кремля передал прессе, что президенты обсудят двустороннюю повестку и проблематику стратегической стабильности, а также борьбу с пандемией. Пресс-служба Белого дома 30 мая сообщила, что Байден намерен поднять на встрече еще и тему нарушений прав человека.