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Песков переадресовал вопрос о "некомфортных" для Вашингтона сигналах Рябкову

Политика
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Песков переадресовал вопрос о «некомфортных» для Вашингтона сигналах Рябкову
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вопрос о "некомфортных сигналах" для США нужно задавать МИД РФ, заявил во вторник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

С таким заявлением нужно обратиться к замглавы МИД России Сергею Рябкову, сказал спикер журналистам. Так ответил Песков на вопрос представителей отечественных СМИ, о каких конкретно сигналах идет речь.

Ранее Рябков сказал, что некоторые позиции, которые обозначит Москва для Вашингтона в ближайшие дни, будут для США "некомфортными".

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