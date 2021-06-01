Песков переадресовал вопрос о «некомфортных» для Вашингтона сигналах Рябкову

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вопрос о "некомфортных сигналах" для США нужно задавать МИД РФ, заявил во вторник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

С таким заявлением нужно обратиться к замглавы МИД России Сергею Рябкову, сказал спикер журналистам. Так ответил Песков на вопрос представителей отечественных СМИ, о каких конкретно сигналах идет речь.

Ранее Рябков сказал, что некоторые позиции, которые обозначит Москва для Вашингтона в ближайшие дни, будут для США "некомфортными".