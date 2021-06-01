Более полутонны санкционных яблок уничтожили в Архангельске

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и Архангельской транспортной прокуратуры во время проверки оптовых складов в Архангельске обнаружили 45 коробок со свежими яблоками без документов. Общий вес незаконной продукции составил 632,6 кг.

Этикетки на коробках отсутствовали, документы на продукты, а также подтверждение происхождения товара собственник предоставить не смог. В итоге он принял решение утилизировать продукцию на полигоне ТБО МУП «САХ».

Проверка проводилась в конце мая, сообщило издание News29. Ее цель — предупреждение, обнаружение и пресечение оборота запрещенной к ввозу в РФ сельскохозяйственной продукции.

Ранее, на фоне возникновения дефицита пиломатериалов в РФ, было принято решение ограничить экспорт древесины.