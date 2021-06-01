Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Более полутонны санкционных яблок уничтожили в Архангельске

Россия
37

Более 600 кг яблок уничтожили в Архангельске
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и Архангельской транспортной прокуратуры во время проверки оптовых складов в Архангельске обнаружили 45 коробок со свежими яблоками без документов. Общий вес незаконной продукции составил 632,6 кг. 

Этикетки на коробках отсутствовали, документы на продукты, а также подтверждение происхождения товара собственник предоставить не смог. В итоге он принял решение утилизировать продукцию на полигоне ТБО МУП «САХ».

Проверка проводилась в конце мая, сообщило издание News29. Ее цель  — предупреждение, обнаружение и пресечение оборота запрещенной к ввозу в РФ сельскохозяйственной продукции.

Ранее, на фоне возникновения дефицита пиломатериалов в РФ, было принято решение ограничить экспорт древесины.

#россия #санкции #политика #общество #яблоки
Более полутонны санкционных яблок уничтожили в Архангельске
Более полутонны санкционных яблок уничтожили в Архангельске
Россия
15:10 | 1 июня
Обыски у Гудкова связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба
Обыски у Гудкова связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба
Происшествия
15:07 | 1 июня
Журналист Исакова рассказала о "декорациях" Путина и Байдена в Женеве
Журналист Исакова рассказала о "декорациях" Путина и Байдена в Женеве
Политика
14:57 | 1 июня