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Песков оценил возможность проведения нормандских переговоров на уровне глав МИД

Политика
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Песков оценил возможность проведения нормандских переговоров на уровне глав МИД
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Необходимость проведения встречи глав МИД стран "нормандского формата" неоднократно подчеркивалась в телефонных разговорах лидеров России, Германии и Франции, сообщили в Кремле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с коллегами из РФ и Украины об организации нормандских переговоров на министерском уровне. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, этот вопрос не раз обсуждался во время бесед на высшем уровне между Москвой, Парижем и Берлином.

"И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", — сказал Песков журналистам.

Макрон ранее заявил, что считает "нормандский формат" наиболее полезным для урегулирования ситуации на Украине.

#путин #песков #нормандский формат
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