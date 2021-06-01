На границе Трутнев ходит хмурый: полпред президента метнул «стрелу гнева» в Кожемяко

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Работа по строительству пропускного пункта «Пограничный» в Приморье организована «безобразным образом», заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Автомобильный пункт пропуска «Пограничный» находится на юго-западе региона и является одним из переходов к городу Суйфэньхэ в Северо-Восточном Китае. Погранпункт начали строить еще в 2013 году. Однако работы прекратили, как объясняли власти, из-за халатности и бесчестности подрядчиков. В итоге к 2021 году погранпункт готов всего на десять процентов. Между тем автомобильная очередь на границе Приморья с Китаем увеличивается каждый месяц — сейчас уже более 500 машин. За сутки кордон проходит только 50 грузовиков.

«Мы слетали на "Пограничный". Честно скажу, давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта, — посетовал Трутнев. — С 2013 года там как торчала арматура со стороны территории РФ, так и торчит. Многокилометровые очереди, люди по четыре-пять дней живут в машинах, спят и так далее».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Полпред президента также раскритиковал отсутствие всякого санитарного контроля в условиях пандемии.

«Сколько мы ни говорили, что африканская чума свиней проникает в регион, что надо в связи коронавирусом предпринимать меры — ничего не делается абсолютно», — добавил полпред.

Трутнев пообещал наказать ответственных за упадническое состояние погранпункта. Обещаны и многочисленные проверки из Москвы.

Политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов видит в заявлениях Трутнева прямую критику главы Приморья Олега Кожемяко.

«Конечно же, это сигнал. И те, кто кому этот сигнал был адресован, его услышали, уловили и теперь нужно смотреть, как они на это отреагируют. Мы находимся в пространстве символической политики и в данном случае полпред направил стрелы гнева в адрес губернатора <...>. На самом деле не так важно кого действительно он критиковал, а важнее как его критику будут интерпретировать. Очевидно Кожемяко нужно чем-то отвечать на эту критику», — сказал Старовойтов.

Глава региона разделил недовольство Трутнева и заявил, что пункт «Пограничный» оказался в ситуации, когда один отвечает за «пуговицы», другой — за «рукав», а за «пиджак» не отвечает никто. Кожемяко добавил, что такой подход к работе наносит урон экономике всего региона.

По данным Росгранстроя, сейчас вносятся коррективы в проектно-сметную документацию пункта, которая продлится до августа 2021 года. Потом начнутся поиски нового подрядчика. Само строительство планируют возобновить в следующем году. В 2023 году «Пограничный» обещают запустить в эксплуатацию. Юрий Трутнев потребовал начать работы уже в этом году.

Трутнев не впервые жестко критикует работу властей Приморья. Ранее он признал неудовлетворительной работу теперь уже бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.