Краснодарский суд изберет Пивоварову меру пресечения 2 июня

Prt Scr youtube.com / Андрей Пивоваров

Подозреваемый Андрей Пивоваров предстанет перед судом 2 июня. Фигуранту должны избрать меру пресечения в рамках дела по ст. 284.1 УК РФ.

Адвокат Александр Валявский, представляющий интересы Пивоварова, напомнил, что заседание будет проходить в Октябрьском суде города Краснодара.

Бывшего руководителя нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Пивоварова ранее задержали в аэропорту Пулково. Уголовное дело следователи возбудили по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом стал репост поста в социальной сети.