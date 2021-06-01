Журналист Придыбайло расскажет о западных пропагандистах на брифинге Медиагруппы «Патриот»

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Российский журналист Константин Придыбайло примет участие в брифинге, который пройдет на территории пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Сотрудник телеканала RT в одном из интервью высказался в поддержку ужесточения наказания для националистов и экстремистов. Однако его заявление стало объектом критики в социальных сетях и прозападной прессе.

Участники брифинга обсудят, насколько адекватна такая реакция и как государство в принципе должно себя вести перед лицом подобных атак. Придыбайло также расскажет, должны ли западные пропагандисты отвечать перед законом в случае присоединения к экстремистским организациям, пишет Федеральное агентство новостей.

Мероприятие состоится 1 июня, в 14:00. Россияне смогут увидеть брифинг в прямом эфире на странице Медиагруппы "Патриот" в соцсети "ВКонтакте".