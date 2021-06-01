Песков: Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня

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Российский лидер Владимир Путин 2 июня проведет встречу с руководством партии "Единая Россия". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча главы государства и руководства партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня текущего года, информирует ТАСС.

Других встреч с представителями партий в графике Путина нет, подчеркивает Песков.

Ранее в ЕР сообщили РИА Новости, что руководство партии "Единая Россия" рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.