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Песков: Путин встретится с руководством "Единой России" 2 июня

Политика
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Песков: Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Российский лидер Владимир Путин 2 июня проведет встречу с руководством партии "Единая Россия". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча главы государства и руководства партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня текущего года, информирует ТАСС.

Других встреч с представителями партий в графике Путина нет, подчеркивает Песков.

Ранее в ЕР сообщили РИА Новости, что руководство партии "Единая Россия" рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе.

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