«Мегалайн» построит в Петербурге пассажирский хаб по примеру Европы

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Компания "Мегалайн" на ПМЭФ презентует план по строительству в Санкт-Петербурге транспортно-пересадочных узлов, которые уже успешно функционируют в европейских городах.

Строительство пассажирских хабов будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня. По задумке "Мегалайна", в Петербурге по примеру Европы появятся 62 ТПУ. Один из проектов будет находиться на станции метро "Старая деревня", который объединит железную дорогу, метрополитен, несколько остановок общественного транспорта и парковку для автомобилей, пишет Piter.tv.

Аналогичные проекты уже функционируют в нескольких европейских городах. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин заметил, что пассажирские хабы играют важную роль в жизни горожан. Он обратил внимание на Амстердам, где ТПУ взял на себя функции междугороднего вокзала, метрополитена, общественного транспорта и парковки. С его помощью жители и гости столицы Нидерландов могут добраться в любую точку города или в соседние области.