Лукашенко рассказал о содержимом кейса, который привозил на встречу с Путиным

Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое черного кейса, который привозил в Сочи 28 мая. Об этом он рассказал на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе принял Лукашенко в сочинской резиденции "Бочаров Ручей". Лидер республики обратил внимание, что обсуждение прошедших переговоров началось с его дипломата, который попал в объективы видеокамер.

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил, что в кейсе находились материалы о Союзном государстве, а также об отношениях западных стран с Китаем. По его словам, президенты регулярно обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон.