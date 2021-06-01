Внешний долг РФ снизился почти на 600 млн долларов

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Счетная палата опубликовала данные, сообщив об изменениях в динамике государственного долга России.

Согласно информации из оперативного доклада Счетной палаты РФ, российский внешний долг в долларах продемонстрировал снижение, уменьшившись на 598,3 млн или 1,1%. Об этом пишет газета "Известия".

Внутренний долг страны вырос за I квартал, прибавив 683 млрд рублей, что составило 4,6%. Его общая сумма достигла 15,4 трлн рублей. В целом, госдолг страны за рассматриваемый период увеличился на 741,29 млрд рублей, составив 19,68 трлн рублей.

По оценкам ведомства, в процентном соотношении изменение госдолга равняется 3,9%. Его текущий уровень соответствует 17% прогнозируемого объема внутреннего валового продукта.