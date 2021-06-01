Никто носа не подточит. Как глава ХМАО Комарова избавляется от неугодных мэров

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Избранная в сентябре 2020 года на третий губернаторский срок глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Наталья Комарова в начале мая оказалась в федеральной повестке с весьма сомнительным инфоповодом. Telegram-канал «Незыгарь», имеющий репутацию поставщика инсайдов из властных кругов, включил ее список глав регионов, чьи позиции оказались под ударом.

Поводом стала ее поздравительная речь по случаю Дня Победы. То ли губернатор запуталась в определениях, то ли подвели спичрайтеры, но из ее уст прозвучали пугающие отсылки к роману-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Война — мы думали, какое оно [слово] — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире», — заявила Комарова на встрече со школьниками.

В комментарии изданию URA.ru политолог Михаил Карягин отметил, что Telegram-каналы зачастую служат оружием медийных войн, а через «Незыгарь» проходят разные группы влияния, интересы которых могут задевать те или иные решения российских губернаторов.

По мысли эксперта, имидж Комаровой пытаются подорвать некие элиты, однако при фокусировке на внутренней политике ХМАО становится понятно, что происки злопыхателей губернатору — что слону дробина. Комарова прочно стоит на ногах и продолжает укреплять политический фундамент, окружая себя лояльными кадрами.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Среди значимых событий в Югре все те же Telegram-инсайдеры особо акцентировали мэропад, который проходил якобы не без решений госпожи Комаровой. Спустя два месяца после ее переизбрания о своей отставке внезапно сообщил мэр Сургута Вадим Шувалов в связи с переходом на другую работу. Что за работа не уточнялось.

Большинство комментаторов в соцсетях восприняло известие о его отставке с сожалением: «Очень жаль! При вас Сургут очень преобразился!», «Единственный мэр, который действительно старался для города», «Очень печальная новость».

Вскоре интрига разрешилась. Шувалов был назначен заместителем губернатора Югры. А вот за его прежнее кресло развязалась нешуточная борьба. Заявки в конкурсную комиссию, куда входят члены регионального правительства, депутаты окружной и городской думы, подали 66 человек, но, как ни парадоксально, у всех претендентов (за исключением одного) возникли проблемы с документами. Конкурс отменили и назначили повторный. На второй круг заявилось уже 30 человек, включая депутата Думы ХМАО Андрея Филатова, которого называли фаворитом и человеком Комаровой. Ему и досталась победа.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Пока экс-мэр Шувалов лидировал в праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму, произошла еще одна громкая отставка. Во втором по значимости городе ХМАО — Нижневартовске — сложил полномочия мэр Василий Тихонов.

По сравнению с Шуваловым его будущее выглядело сумрачным: работой градоначальника заинтересовались правоохранительные органы, и господин Тихонов решил уйти в отставку. Решение согласовала губернатор Комарова.

Все те же, знающие больше других, авторы Telegram-каналов поспешили связать отставку Тихонова с желанием губернатора Комаровой поставить на Нижневартовск, как ранее на Сургут, более лояльного чиновника.

Глава Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в комментарии «Политике Сегодня» не склонен выискивать сложную подоплеку в Ханты-Мансийском мэропаде.

«Здесь никаких открытий нет, потому что Комарова регулярно обновляет состав глав муниципалитетов ,и тут главный критерий — соответствие тем должностным обязанностям и, прежде всего, морально-этическому кодексу чиновника. Поэтому, если возникают какие-то сомнения в чистоплотности этих чиновников, то Комарова в этом смысле безжалостно расстается с этими людьми. Поэтому, я думаю, второй пример [мэра Нижневартовска] как раз связан с этим, поскольку там возникли определенные сомнения, она, судя по всему, инициировала или по крайней мере была не против этого процесса замены», — рассуждает эксперт.

gov.admhmao.ru / Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Задача губернатора, как полагает Гагарин, — расставить на места глав муниципалитетов людей, которым она действительно может доверять и которые обладают определенным набором навыков и способностей к управлению крупными муниципалитетами. Те члены команды Комаровой, которым не хватает административных навыков, уйдут в Госдуму лоббировать интересы Югры, полагает собеседник «ПС».

А что касается внутренней политики ХМАО в целом, то в отличие от многих других регионов страны там в меньшей степени воспроизводится традиционная модель противостояния «губернатор — мэр».

«Учитывая политический вес и возможности Комаровой, я исключаю возможность, что какой-то глава муниципалитета будет вступать в некое противостояние с губернатором. Это не тот случай, не тот регион. Да и Комарова не тот человек, который может такую ситуацию допустить», — оценил Гагарин.

Вполне вероятно, что история с отставками градоначальников в Югре вскоре получит еще одно продолжение. У мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева были проблемы с законом в 2019 году, к нему приходили с обыском сотрудники ФСБ. Они искали в мэрии документы, связанные с отчуждением муниципальной земли.

Господин Дегтярев сохранил за собой пост, но его эффективность оказалась под вопросом: в городе забуксовала программа по расселению балков. Наряду с еще пятью мэрами ХМАО, он получил предостережение от заместителя генпрокурора РФ. Кроме того, пресса отмечала недостаточную лояльность главы администрации Нефтеюганска региональному правительству.

Наталья Комарова возглавляет регион уже 10 лет. В 2010 году ее кандидатуру выдвинул глава РФ Дмитрий Медведев. Спустя пять лет она снова оказалась в списке претендентов, предложенный президентом Владимиром Путиным. На выборах в 2015 Комарову утвердила окружная дума (в регионе нет прямых выборов губернатора). В ноябре 2019 года Путин вновь поддержал ее намерение выдвинуться на новый срок. По итогам 2020 года, чиновница входила в десятку лучших губернаторов по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».