Суд освободил экс-управляющего «Трансаэро» Котова

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Бывшему временному управляющему авиакомпании "Трансаэро" Михаилу Котову изменили приговор. В 2020 году он получил пять с половиной лет колонии за злоупотребление полномочиями.

Следователи переквалифицировали Котову обвинение на неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Суд назначил меру наказания в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

В связи с тем, что срок давности по привлечению к ответственности по этой статье составляет два года, Котова освободили от наказания прямо на заседании.

В прошлом году суд приговорил экс-главбуха "Трансаэро" к семи годам тюрьмы за растрату. Речь идет о 560 млн рублей.