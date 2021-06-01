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Суд освободил экс-управляющего "Трансаэро" Котова

Происшествия
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Суд освободил экс-управляющего «Трансаэро» Котова
pixabay.com/PD /

Бывшему временному управляющему авиакомпании "Трансаэро" Михаилу Котову изменили приговор. В 2020 году он получил пять с половиной лет колонии за злоупотребление полномочиями.

Следователи переквалифицировали Котову обвинение на неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Суд назначил меру наказания в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

В связи с тем, что срок давности по привлечению к ответственности по этой статье составляет два года, Котова освободили от наказания прямо на заседании.

В прошлом году суд приговорил экс-главбуха "Трансаэро" к семи годам тюрьмы за растрату. Речь идет о 560 млн рублей.

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