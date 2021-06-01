Проект реновации промзоны «Горская» позитивно оценили в «Деловой России»

Федеральное агентство новостей /

Реновация территории промзоны "Горская" позволит Санкт-Петербургу начать развитие побережья Финского залива. Об этом заявил глава отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

Власти города намерены поднять вопрос о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, планируется подписать соглашение с компанией "Мегалайн" о масштабной модернизации и реновации строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская".

По словам председателя петербургского отделения "Деловой Россия", власти города долгое время рассматривают Финский залив как перспективное место для строительства. Однако сейчас у Санкт-Петербурга появился шанс на успешное развитие территории. Многое будет зависеть от того, насколько качественно инвестор сможет реализовать достигнутые на ПМЭФ договоренности. Панов добавил, что необходимо привлечь представителей малого и среднего бизнеса для более эффективной реализации идеи, передает "ПолитРоссия".