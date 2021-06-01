Депутат Цивилев: «Горская» станет новым центром притяжения в Петербурге

megalinestroy.ru / Мегалайн

Судьба многострадальной промзоны «Горская», которой власти Санкт-Петербурга несколько лет не могли найти инвестора, благополучно решается. Строительная компания «Мегалайн» готова заняться территорией на берегу Финского залива, предложив Смольному контракт на несколько десятков миллиардов рублей.

Подписание соглашения должно состояться на полях Международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует 2 июня. К слову, самая первая версия инвестпроекта «Горская» родилась там же в 2018 году. Тогда петербуржцам и зарубежным гостям показывали спортивные комплексы и экологические кластеры на месте промзоны, однако сегодня планы куда более грандиозные.

«Мегалайн» намеревается превратить территорию в «привлекательный для туристов объект», разместив на ней Музей дамбы с обзорной площадкой, парк инноваций и даже несколько вузов (Международный университет SWISSAM и Институт морских технологий и туризма). Также строители обустроят портовую набережную и создадут инфраструктуру для бизнеса.

Отдельный акцент компания собирается сделать на транспортной доступности. Уже сейчас до промзоны можно добраться на автомобиле или электричке: от железнодорожной станции до территории «Горская» около 400 метров. Помимо этого, «Мегалайн» займется созданием «трассы» для велосипедистов и любителей самокатов. Весь проект компания готова реализовать до 2023 года.

Такие долгосрочные планы могут вызвать недоверие в их реализации, отмечает депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев. Впрочем, это нормальное явление для любых крупных градостроительных объектов.

«Вспомните, как все критиковали ЗСД [Западный скоростной диаметр], «Газпром Арену», здание «Лахта центра». А теперь посмотрите, как эти проекты в конечном итоге обновили город. Петербург благодаря им смотрится современно, это не какие-то «спичечные коробки» и жилищные комплексы с плотной застройкой. «Горская» продолжит ряд популярных у горожан пространств, вроде Новой Голландии или Севкабеля. Такие крупные проекты сейчас нужны городу как никогда», — заверил парламентарий.

По мнению Цивилева, обустройство «зеленой» зоны и прилегающих к ней проектов сыграет на руку не только туристам и горожанам. «Горская» сможет похвастаться ликвидностью: там, где новые вузы и бизнес-инфраструктура, там и новые рабочие места. Городу, который восстанавливается после пандемии коронавируса, такая финансовая помощь пойдет только на пользу, подвел итог собеседник «Политики Сегодня».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Помимо «Горской», «Мегалайн» займется еще одним проектом – системой транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) по всему Петербургу. Подробнее о том, что они из себя представляют и зачем нужны, можете прочитать в нашем материале.