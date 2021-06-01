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Французские журналисты предложили сорвать матчи Евро-2020 в Петербурге

Политика
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Французские журналисты предложили сорвать матчи Евро-2020 в Петербурге
Невские Новости / Анна Карпова

Журналисты французского издания Le Monde выступили с требованием лишить Петербург возможности проведения футбольных матчей в рамках Евро-2020.

Агрессивная позиция французского СМИ связана с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку из-за появившейся информации о минировании.

Журналисты Le Monde считают, что к этому инциденту якобы может быть причастно российское руководство. Стоит отметить, что Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля текущего года.

#франция #петербург #евро-2020
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