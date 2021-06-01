Экс-глава «Открытки» стал фигурантом дела из-за репоста в Facebook

Prt Scr youtube.com / Андрей Пивоваров

Бывшего директора признанной в РФ нежелательной организацией "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково. Он обвиняется по статье 284.1 УК РФ.

Юрист Анастасия Буракова, представляющая интересы Пивоварова, рассказала, что ее клиент стал фигурантом дела за репост публикации проекта "Объединенные демократы" в Facebook, созданного ранее "Открыткой".

По предварительным данным, в сообщении содержались данные о деятельности активистки организации Яны Антоновой. В нем был отчет предвыборной кампании и счет для перечисления денежных средств.