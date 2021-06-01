Володин напомнил о принятых в РФ законах, которые защищают детей

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В первый день лета — 1 июня — отмечается международный День защиты детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, принятых в РФ, которые направлены на защиту прав и интересов маленьких граждан.

«Сегодня весь мир отмечает День защиты детей. Их счастье и здоровье – главное для нас. Наша с вами задача оградить детей от опасностей, помочь им состояться в жизни. Создание условий для развития наших детей, защита их прав и интересов – приоритет государственной политики России. Эта норма закреплена в Конституции Российской Федерации», — написал спикер в Telegram-канале.

Володин отметил, что для поддержки многодетных семей, родителей, воспитывающих ребенка в одиночку и детей-сирот было принято 106 законов. К примеру, с 1 июня малообеспеченные беременные женщины, вставшие на учет в ранний срок, и неполные семьи с доходом ниже прожиточного минимума, будут получать ежемесячное пособие. А с 1 сентября родители детей до семи лет включительно будут получать 100% оплату больничного по уходу за ребенком.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

До 2026 продлена и расширена программа материнского капитала.

"Семьи теперь могут получить маткапитал при рождении первенца, а при рождении третьего ребенка семья имеет право на компенсацию в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, которую теперь можно брать под строительство или покупку недостроенного дома", — уточняется на сайте ГД.

Кроме того, принят закон о бесплатном горячем питании для школьников младших классов, о защите жизни и здоровья детей, в том числе в интернете: "введена или усилена уголовная ответственность за создание «групп смерти», пропаганду наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий, таких как зацепинг». А так же созданы условия для правоохранительных органов для оперативного поиска пропавших детей и установлена ответственность за принудительную высадку ребенка без взрослых из общественного транспорта.

Ранее, Володин рассказал об успешном выполнении послания Президента Путина.