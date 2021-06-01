Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Центр "Фобос" назвал начало лета 2021 года самым холодным в Москве за 54 года

Общество
52

Центр «Фобос» назвал начало лета 2021 года самым холодным в Москве за 54 года
Агентство городских новостей Москва / , Мобильный репортер

Начало лета 2021 года в Москве названо самым холодным за последние 54 года, заявлено на сайте "Метеоновости" центра погоды "Фобос".

Минимальная температура воздуха в ночное время составила +4 градуса. Показатель был зарегистрирован метеостанцией, расположенной на ВДНХ.

"Таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года", — сказано в сообщении.

Пик похолодания в Московском регионе пройден. Будущей ночью в столице будет гораздо теплее, заверили синоптики.

#москва #лето #погода
Комитет Совфеда одобрил запрет для экстремистов баллотироваться на выборах
Комитет Совфеда одобрил запрет для экстремистов баллотироваться на выборах
Политика
12:18 | 1 июня
Суд освободил экс-управляющего "Трансаэро" Котова
Суд освободил экс-управляющего "Трансаэро" Котова
Происшествия
12:15 | 1 июня
Проект реновации промзоны "Горская" позитивно оценили в "Деловой России"
Проект реновации промзоны "Горская" позитивно оценили в "Деловой России"
Политика
12:08 | 1 июня