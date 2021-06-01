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Верховный суд Крыма заочно приговорил Чубарова к шести годам заключения  

Происшествия
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Верховный суд Крыма заочно приговорил Чубарова к шести годам заключения  
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Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефат Чубаров заочно приговорен к шести годам заключения Верховным судом Крыма.

Крымский прокурор ранее запросил для Чубарова девять лет лишения свободы. Обвинение считает главу "Меджлиса" причастным к организации массовых беспорядков на полуострове в 2014 году.

Следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахмету Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма. В результате было сорвано внеочередное заседание сессии местных депутатов. В ходе столкновений у здания крымского парламента погибли двое человек и минимум 80 граждан получили травмы.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#крым #меджлис #чубаров
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