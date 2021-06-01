Захарова прокомментировала скандал вокруг слежки США за Меркель

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Слежка США и Дании за лидерами стран ЕС является только "вершиной айсберга", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung ранее писала, что Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за несколькими европейскими политиками, в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В материале также упоминались глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк.

По мнению Захаровой, на самом деле ситуация намного страшнее, чем то, о чем написали в прессе. Однако, как она отметила, в НАТО стараются не говорить об этом.

"Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ", — подчеркнула представитель МИД РФ в эфире радиостанции "Вести FM".

Глава минобороны Дании Трине Брамсен на фоне скандала со слежкой за европейскими политиками заявила, что действия против союзников Копенгагена неприемлемы. При этом она не подтвердила и не опровергла информацию о шпионаже.