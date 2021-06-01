Аудитор Счетной палаты РФ написал прошение об отставке

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Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень написал заявление об отставке. Об этом доложил источник в Совете Федерации.

В Совфед поступило представление президента России Владимира Путина об освобождении Меня от должности, уточнил полпред главы государства. Политик занимал пост аудитора Счетной палаты с 2018 года. Совфед намерен предложить Наталью Трунову в качестве преемника Мени. Вопрос о снятии аудитора с поста должны рассмотреть 2 июня.