«Травят людей». Жители Уфы несколько дней жалуются на запах химикатов в городе

wikipedia.org / Gummy-beer / CC0

Почти неделю жители Уфы обрывают телефоны экстренных служб и публикуют в социальных сетях гневные посты. Практически каждый день город накрывает едкий химический запах.

У одних от него «дерет горло», у других начинаются приступы кашля, у кого-то болит голова. Горожане сходятся в одном — открывать окна в таких условиях невозможно, хотя на улице жарко.

Prt Scr facebook.com / Наташа Павлова

«И я не могу спать. Голова сильно разболелась и сердце ноет. До утра буду мучиться. Каждый раз так после вони. И каждый раз сильнее воняет!», – пожаловалась в комментариях Ильмира Бикбаева.

«Очень явные серные или сернистые соединения чувствовались», – добавил Шамиль Валеев.

Пенсионерка Эмма Бреслер живет в самом центре города. Корреспонденту «Политики Сегодня» она рассказала, что едкий запах ощущался и раньше, но, как правило, в районе промзоны. В этот раз, судя по сообщениям в соцсетях, облако химикатов накрыло всю Уфу.

«На этот раз запах появился по-моему числа 25 мая. Он был очень сильный, настолько сильный, что я вынуждена была закрыть все окна, несмотря на то, что улице было очень тепло. Потому что у меня больные легкие, у меня начался кашель. Два дня подряд был очень сильный запах. Потом я уехала на дачу. Вчера [31 мая] опять повторилось», – рассказывает Эмма Исааковна.

В официальных ведомствах (в Роспотребнадзоре и Минэкологии) сообщили, что источником зловонных газов стал четырехдневный пожар на мусорном полигоне в селе Черкассы под Уфой, который начался как раз 26 мая.

«Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проводится отбор проб атмосферного воздуха в Уфимском районе и в г. Уфа. Исследования будут проводиться более чем на 15 показателей», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 27 мая.

Эмма Бреслер между тем отметила, что запах от горения свалки действительно ощущался, но он не был химическим.

ТАСС / Илья Мордвинкин

Собеседница «ПС» убеждена, что источником токсичных газов являются нефтеперерабатывающие заводы, которые в большом количестве сконцентрированы на севере города.

«Они экономят деньги на том, чтобы перерабатывать отходы, попутный газ и прочее. И выпускают эти отходы в атмосферу, им так проще. Обычно они это делают в выходные дни, когда чиновники и люди либо отдыхают и не могут проконтролировать, либо просто уезжают за город и не чувствуют это запаха, особенно при северном ветре», – рассказывает жительница Уфы.

По мнению женщины, башкирские чиновники не заинтересованы в том, чтобы выдвигать руководству нефтяных заводов обвинения в загрязнении воздуха, поскольку не хотят портить отношения с градообразующими предприятиями.

«Люди травятся, люди дышат всякой дрянью, а эти нефтеперерабатывающие и химические заводы продолжают портить воздух и выпускать в атмосферу продукты переработки», – резюмировала Эмма Бреслер.

О результатах проверки качества воздуха в Уфе на сайте местного Роспотребнадзора информации нет до сих пор. Последнее сообщение по этой теме от надзорного органа датировано 27-м мая.