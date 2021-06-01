«Травят людей». Жители Уфы несколько дней жалуются на запах химикатов в городе

Почти неделю жители Уфы обрывают телефоны экстренных служб и публикуют в социальных сетях гневные посты. Практически каждый день город накрывает едкий химический запах.
У одних от него «дерет горло», у других начинаются приступы кашля, у кого-то болит голова. Горожане сходятся в одном — открывать окна в таких условиях невозможно, хотя на улице жарко.
«И я не могу спать. Голова сильно разболелась и сердце ноет. До утра буду мучиться. Каждый раз так после вони. И каждый раз сильнее воняет!», – пожаловалась в комментариях Ильмира Бикбаева.
«Очень явные серные или сернистые соединения чувствовались», – добавил Шамиль Валеев.
Пенсионерка Эмма Бреслер живет в самом центре города. Корреспонденту «Политики Сегодня» она рассказала, что едкий запах ощущался и раньше, но, как правило, в районе промзоны. В этот раз, судя по сообщениям в соцсетях, облако химикатов накрыло всю Уфу.
«На этот раз запах появился по-моему числа 25 мая. Он был очень сильный, настолько сильный, что я вынуждена была закрыть все окна, несмотря на то, что улице было очень тепло. Потому что у меня больные легкие, у меня начался кашель. Два дня подряд был очень сильный запах. Потом я уехала на дачу. Вчера [31 мая] опять повторилось», – рассказывает Эмма Исааковна.
В официальных ведомствах (в Роспотребнадзоре и Минэкологии) сообщили, что источником зловонных газов стал четырехдневный пожар на мусорном полигоне в селе Черкассы под Уфой, который начался как раз 26 мая.
«Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» проводится отбор проб атмосферного воздуха в Уфимском районе и в г. Уфа. Исследования будут проводиться более чем на 15 показателей», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 27 мая.
Эмма Бреслер между тем отметила, что запах от горения свалки действительно ощущался, но он не был химическим.
Собеседница «ПС» убеждена, что источником токсичных газов являются нефтеперерабатывающие заводы, которые в большом количестве сконцентрированы на севере города.
«Они экономят деньги на том, чтобы перерабатывать отходы, попутный газ и прочее. И выпускают эти отходы в атмосферу, им так проще. Обычно они это делают в выходные дни, когда чиновники и люди либо отдыхают и не могут проконтролировать, либо просто уезжают за город и не чувствуют это запаха, особенно при северном ветре», – рассказывает жительница Уфы.
По мнению женщины, башкирские чиновники не заинтересованы в том, чтобы выдвигать руководству нефтяных заводов обвинения в загрязнении воздуха, поскольку не хотят портить отношения с градообразующими предприятиями.
«Люди травятся, люди дышат всякой дрянью, а эти нефтеперерабатывающие и химические заводы продолжают портить воздух и выпускать в атмосферу продукты переработки», – резюмировала Эмма Бреслер.
О результатах проверки качества воздуха в Уфе на сайте местного Роспотребнадзора информации нет до сих пор. Последнее сообщение по этой теме от надзорного органа датировано 27-м мая.