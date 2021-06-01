Законопроект о бесплатной газификации успешно прошел второе чтение в Госдуме

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Законопроект о подключении загородных домов к природному газу на бесплатной основе приняли в ГД.

Парламентарии из Государственной думы тщательно изучили документ о бесплатной газификации и приняли его во втором чтении. Предполагается, что граждане Российской Федерации получат возможность довести голубое топливо к своим участкам бесплатно.

Согласно прогнозам, около двух миллионов частных домов будет подключено к газовым магистралям в течение 2021-2022 года. Данной точкой зрения поделился вице-премьер России Александр Новак.