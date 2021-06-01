Скончался журналист-международник Мэлор Стуруа

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Мастер политического памфлета Мэлор Стуруа умер на 94-м году жизни в Соединенных Штатах.

О смерти зарубежного коллеги сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, Мэлор Стуруа является одним из гигантов советской журналистики и публицистики.

Журналист имеет орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. Также его награждали орденом Почета за заслуги в области культуры, печати и телерадиовещания.