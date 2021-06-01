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Российским водителям не грозят штрафы за зимнюю резину с 1 июня

Общество
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Российским водителям не грозят штрафы за зимнюю резину с 1 июня
pixabay.com / ArtisticOperations

Автомобилисты в РФ не столкнутся со штрафами из-за того, что зимнюю резину не поменяли на летнюю, рассказал адвокат и автоюрист Максим Сыров.

Сообщения о штрафах за зимнюю резину с 1 июня 2021 года появились в СМИ. Россиян предупредили, что сумма наказания составит 500 рублей. Однако в статье 12.5 КоАП никаких изменений в ближайшее время не планируется, заверил специалист в комментарии РИА Новости.

"На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают - нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу", — отметил эксперт.

Российские водители столкнулись с новыми штрафами в размере трех тысяч рублей. Санкции начали применять к москвичам. Они оставляли авто на платной парковке в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", не распространяющегося только на такси, говорится на сайте 360tv.ru.

#штрафы #автоюрист #зимняя резина
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