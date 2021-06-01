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Главком ВМФ РФ Евменов направил поздравление морякам Северного флота

Армия
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Главком ВМФ РФ Евменов направил поздравление морякам Северного флота
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Военнослужащие и ветераны Северного флота получили поздравление от главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, сообщили в Минобороны РФ.

День Северного флота празднуется ежегодно 1 июня. Главком ВМФ РФ обратился ко всему личному составу и ветеранам СФ с поздравлением. Евменов напомнил, что Северный флот фактически появился на свет еще в 1733 году. Именно тогда был возведен Архангельский военный порт и сформирована эскадра кораблей, которую возглавил вице-адмирал Петр Бредаль.

Моряки Северного флота являются первооткрывателями территорий Заполярья, отметил адмирал. По его словам, военнослужащие СФ по праву считаются "образцом воинской доблести". Он также подчеркнул, что североморцы внесли весомый вклад в разгром гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, мужественно защищая от врага арктические морские пути.

#поздравление #моряки #северный флот #евменов
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