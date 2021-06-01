Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Захарова остроумно прокомментировала отказ НАТО позвать на саммит Украину и Грузию

Политика
58

Захарова сравнила Украину со школьниками после отказа НАТО пригласить страну на саммит
twitter.com / @MID_RF

Киев и Тбилиси не пригласили на саммит стран НАТО, что напоминает родительское наказание непослушных детей, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите в Брюсселе, который запланирован на 14 июня, примут участие только союзники. Партнеры, в числе которых Грузия и Украина, не приглашены. При этом генсек НАТО добавил, что «реформа оборонного сектора» — «лучшая» возможность для Киева и Тбилиси вступить в Альянс.

Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила слова Столтенберга с отношением строгого родителя к детям-бездельникам.

«Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать"», — написала дипломат. 

Представитель МИД РФ также отметила, что генсек НАТО не упомянул Минские соглашения и не указал на необходимость их выполнения со стороны Украины. 

«Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — заключила Захарова.

Стремление Киева поскорее стать членом Североатлантического Альянса не поддерживают и жители стран-участниц. Так, читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и назвали его желание вступить в НАТО безумием.

#захарова #украина #нато #киев #грузия #столтенберг
Кремль: Путин готовится к выступлению на экономическом форуме в Петербурге
Кремль: Путин готовится к выступлению на экономическом форуме в Петербурге
Политика
13:29 | 1 июня
Лукашенко поговорил с Путиным о его встрече с Байденом
Лукашенко поговорил с Путиным о его встрече с Байденом
Политика
13:29 | 1 июня
Лукашенко не обсуждал с Путиным сдачу суверенитета Белоруссии
Лукашенко не обсуждал с Путиным сдачу суверенитета Белоруссии
Политика
13:28 | 1 июня