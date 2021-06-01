twitter.com / @MID_RF

Киев и Тбилиси не пригласили на саммит стран НАТО, что напоминает родительское наказание непослушных детей, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите в Брюсселе, который запланирован на 14 июня, примут участие только союзники. Партнеры, в числе которых Грузия и Украина, не приглашены. При этом генсек НАТО добавил, что «реформа оборонного сектора» — «лучшая» возможность для Киева и Тбилиси вступить в Альянс.

Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила слова Столтенберга с отношением строгого родителя к детям-бездельникам.

«Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать"», — написала дипломат.

Представитель МИД РФ также отметила, что генсек НАТО не упомянул Минские соглашения и не указал на необходимость их выполнения со стороны Украины.

«Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — заключила Захарова.

Стремление Киева поскорее стать членом Североатлантического Альянса не поддерживают и жители стран-участниц. Так, читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и назвали его желание вступить в НАТО безумием.