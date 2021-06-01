Президент Украины предложил создать единый формат для обсуждения Крыма и «СП-2»

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового единого формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По его словам, "нормандский формат" касается только вопроса о Донбассе. Однако в него не входят темы о Крыме и проекте "Северный поток — 2". Кроме того, "нормандский формат" не подразумевает обсуждение членства Украины в НАТО и партнерства с Альянсом.

"Нормандский формат" и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", — заявил Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Владимир Зеленский признался, что боится союза России и Белоруссии. По его словам, интеграция государств даст возможность Москве и Минску оказать давление на соседние страны.