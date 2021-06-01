Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мотивацию к ежедневным забегам обсудят в Медиацентре "Патриот"

Общество
74

Мотивацию к ежедневным забегам обсудят в Медиацентре «Патриот»
pixabay.com / PD

Легко ли жить в Петербурге любителю бега, расскажет кандидат в мастера спорта по триатлону Валерий Дубченко в эфире Медиагруппы "Патриот".

Главу PushkinRun пригласили в пресс-центр Медиагруппы "Патриот", где он ответит на все вопросы, связанные с довольно популярным в современном мире видом физической активности. Валерий Дубченко расскажет о мотивации к ежедневным забегам, а также объяснит, как правильно подобрать экипировку.

Брифинг состоится 1 июня в 11:00. Федеральное агентство новостей приглашает присоединиться к нему журналистов всех СМИ. Желающие смогут задать свои вопросы и в дистанционном формате, например, в WhatsApp по номеру телефона +7 960 243 8894.

#дубченко #бег #PushkinRun
Президент Украины предложил создать единый формат для обсуждения Крыма и "СП-2"
Президент Украины предложил создать единый формат для обсуждения Крыма и "СП-2"
Политика
10:24 | 1 июня
Обыск у Александра Соловьева связан с неуплатой долга
Обыск у Александра Соловьева связан с неуплатой долга
Происшествия
10:13 | 1 июня
Мотивацию к ежедневным забегам обсудят в Медиацентре "Патриот"
Мотивацию к ежедневным забегам обсудят в Медиацентре "Патриот"
Общество
10:10 | 1 июня