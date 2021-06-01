Мотивацию к ежедневным забегам обсудят в Медиацентре «Патриот»

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Легко ли жить в Петербурге любителю бега, расскажет кандидат в мастера спорта по триатлону Валерий Дубченко в эфире Медиагруппы "Патриот".

Главу PushkinRun пригласили в пресс-центр Медиагруппы "Патриот", где он ответит на все вопросы, связанные с довольно популярным в современном мире видом физической активности. Валерий Дубченко расскажет о мотивации к ежедневным забегам, а также объяснит, как правильно подобрать экипировку.

Брифинг состоится 1 июня в 11:00. Федеральное агентство новостей приглашает присоединиться к нему журналистов всех СМИ. Желающие смогут задать свои вопросы и в дистанционном формате, например, в WhatsApp по номеру телефона +7 960 243 8894.