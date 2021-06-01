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Обыск у Александра Соловьева связан с неуплатой долга

Происшествия
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Обыск у Александра Соловьева связан с неуплатой долга
facebook.com / Александр Соловьев

Обыск у бывшего председателя нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева проходит в связи с неуплатой долга. Об этом сообщила экс-координатор организации.

Татьяна Усманова раскрыла причину обыска у Соловьева. По ее словам, он проводится из-за неуплаты долга по арендному договору в 2015-2017 годах. Полиция пришла к экс-председателю с обыском во вторник.

Инцидент не связан с ночным задержанием бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Обыск проводится в рамках дела о причинении имущественного ущерба. Соловьев фигурирует в нем как свидетель.

#обыск #соловьев #открытая россия
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