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Издание The American Spectator опубликовало материал, в котором утверждается, что США пошли на уступки РФ в важных вопросах, и точно так же поступят на саммите в Женеве.

Журналисты американского портала уверены, что Белый дом уже уступил Москве по самым острым и важным вопросам. Авторы как пример привели отказ от санкций против строительства "Северного потока — 2" и отсутствие реакции на приписываемые РФ хакерские атаки на американские правительственные учреждения.

Авторы пишут, что президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным уступит собеседнику в важных вопросах, не станет заострять на них внимание и уж тем более идти на конфронтацию.