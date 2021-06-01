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The American Spectator: Байден уступит Путину по важным вопросам на саммите в Женеве

Политика
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The American Spectator: Байден уступит Путину по важным вопросам на саммите в Женеве
pixabay.com /

Издание The American Spectator опубликовало материал, в котором утверждается, что США пошли на уступки РФ в важных вопросах, и точно так же поступят на саммите в Женеве.

Журналисты американского портала уверены, что Белый дом уже уступил Москве по самым острым и важным вопросам. Авторы как пример привели отказ от санкций против строительства "Северного потока — 2" и отсутствие реакции на приписываемые РФ хакерские атаки на американские правительственные учреждения.

Авторы пишут, что президент США Джо Байден на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным уступит собеседнику в важных вопросах, не станет заострять на них внимание и уж тем более идти на конфронтацию.

#путин #байден #саммит #Северный поток — 2
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