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Рейсы в восемь стран возобновятся из России с 10 июня

Общество
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Рейсы в восемь стран возобновятся из России с 10 июня
pxhere.com /

Россия с 10 июня на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Ливаном, Маврикием, Австрией, Венгрией, Марокко, Хорватией, Люксембургом и Албанией, сообщает оперативный штаб.

Такое решение приняли после оценки эпидемиологической обстановки на территориях государств. Со всеми странами, за исключением Албании, авиасообщение будет регулярным, с этой республикой — чартерным.

Рейсы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб будут выполняться из Москвы дважды в неделю. Улететь из российской столицы в Бейрут, Люксембург и Тирану можно будет один раз в семь дней.

Кроме того, с 10 июня РФ увеличит количество регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

#россия #отдых #авиасообщение
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