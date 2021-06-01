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Геннадий Гудков сообщил об обыске в здании его бывшего офиса в Москве

Политика
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Геннадий Гудков сообщил об обыске в здании его бывшего офиса в Москве
pixabay.com /

Сотрудники правоохранительных органов Москвы проводят обыск в здании бывшего офиса экс-депутата Госдумы России Геннадия Гудкова, сообщил политик в своем Telegram-канале.

Информацией, что послужило поводом для начала следственных мероприятий, Гудков не располагает. По его словам, оперативники обыскивают помещение на улице Солженицына (Большая Коммунистическая), которое не эксплуатируется им "уже более восьми лет".

Ранее с обыском стражи правопорядка пришли в загородный дом Дмитрия Гудкова, а также к начальнику его штаба Виталию Венидиктову. Мероприятия проводятся с раннего утра, сообщил источник Федерального агентства новостей.

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