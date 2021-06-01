Росгвардейцы помогли ребенку почувствовать себя спецназовцем в Калининграде

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сотрудники управления Росгвардии по Калининградской области откликнулись на письмо девятилетнего мальчика Миши, мечтающего стать спецназовцем.

Для ребенка организовали экскурсию в спецподразделения Росгвардии: ОМОН "Град" и СОБР "Викинг", сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Мальчик осмотрел выставку вооружения и спецсредств, а сотрудники ведомства подробно рассказали ребенку об экспонатах. Миша примерил снаряжение бойцов спецназа: бронежилет "Грань", защитный шлем "ЛЗШ-1-2" и другое обмундирование.

Кроме того, юному гостю показали автопарк служебных транспортных средств, которые при выполнении боевых задач используют спецподразделения Росгвардии. Особенно внимание мальчика привлек бронированный автомобиль "Патруль-А". Миша посидел в кресле водителя и опробовал подачу специальных сигналов.