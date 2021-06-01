Почти две трети молодых семей столкнулись с зависимостью детей от соцсетей

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Большинство родителей в России назвали главной проблемой при воспитании детей слишком долгое времяпрепровождение в социальных сетях и в интернете в целом.

Банк "Открытие" с 19 по 24 мая проводил опрос, в котором приняли участие примерно 1 тыс. россиян возрастом от 18 лет. Респондентам предлагалось ответить, что является главной проблемой при воспитании детей. Выяснилось, что большинство подростков все свободное время проводят в соцсетях. В возрасте 11-15 лет доля "зависимых" детей составляет 92%, а среди подростков 16-18 лет – уже 97%.

Среди самых популярных соцсети: YouTube (52% опрошенных предпочли данную площадку), ВКонтакте (50%), TikTok (40%), Instagram (36%). Facebook (13%).

Помимо проблем с Интернетом, дети страдают от игромании. Некоторые испытывают недостаток физической активности, а также недостаток общения и друзей. Кроме этого, родители жалуются на качество образования в школах, отсутствие у детей желания учиться и буллинг.