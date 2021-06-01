Оперативники пришли с обысками в дом Дмитрия Гудкова

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Полиция проводит следственные действия на даче политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил источник в органах внутренних дел.

По данным ТАСС, с самого утра оперативники обыскивают дом Гудкова на дачном участке. Параллельно обыски проходят в доме начальника его штаба Виталия Венидиктова.

Информации, с чем связаны обыски, пока нет.

Минувшей ночью сообщалось, что бывшего директора "Открытой России" (организация признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова задержали по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). После допроса и обыска его доставят в Краснодар, где и было возбуждено дело.