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Посол РФ объяснил важность восстановления российских военных объектов в Арктике

Политика
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Посол РФ объяснил важность восстановления российских военных объектов в Арктике
Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Россия восстанавливает свою военную инфраструктуру в Арктике для обеспечения безопасности страны, заявил посол по поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Старшее должностное лицо Арктического совета в беседе с РИА Новости отметил, что предпринимаемые меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность страны на арктическом направлении. Оно имеет стратегическое значение для нацбезопасности и экономики России.

По словам посла, Москва не раз заявляла, что ее военная активность в регионе не нарушает международных обязательств и не несет опасности для других государств. В Арктической зоне производят более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России, вследствие чего Москва намерена создать безопасные условия для экономических проектов Арктики.

#учения #арктика #мид рф
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