Медведев рассказал об усталости России от конфронтации с Западом

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Лидер партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что Россия устала конфликтовать с Западом.

Политик добавил, что такого рода конфликты утомили не только определенных людей. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Медведев отметил, что от напряженной ситуации устали практически все граждане.

"Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам", — поделился Медведев.

Партийные лидер отметил, что спираль конфликтов была раскручена не Россией. Медведев рассказал, что Запад мог умнее и тоньше реагировать на возврат Крыма в Россию и при этом сообщить о своей обеспокоенности.