Назван средний размер страховой пенсии после индексации

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Счетная палата озвучила в аналитической записке средний размер страховой пенсии по старости в России. По данным на 1 января 2021 года средний размер пенсии составил 16 789 рублей.

В ведомстве напомнили, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года достигла 6,3 процента. После индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера увеличился на 1032,25 рубля и стал составлять 17 535,98 рубля, сообщает РИА Новости.

По данным Счетной палаты, число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило около 2,905 миллиона человек. За год их число снизилось на 0,7 процента. Также отмечается, что бюджет Пенсионного фонда в период с января по март исполнили с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей.