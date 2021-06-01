Отцовский капитал предложили ввести в России

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Общественная палата предложила ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.

Такое решение предложил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко, сообщает РИА Новости. Письмо с описанием предложения отправили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Выплату предлагают назначить при рождении трех и более детей в одной семье. Также Рыбальченко предложил выплачивать на каждого ребенка в многодетной семье по 2,5 тысячи рублей каждый месяц. Общественники предложили обеспечить финансовую поддержку родителям третьего и последующих малышей вне зависимости от семейного дохода.