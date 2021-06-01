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Медведев предположил сокращение партий на территории России

Политика
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Медведев предположил сокращение партий на территории России
Prt Scr youtube.com / Правительство России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предположил сокращение политических партий до двух-трех.

Об этом передает "Коммерсант". В сообщении говорится, что на территории страны рано или поздно будет происходить структуризация политического поля. По словам Медведева, две или три партии — это уже вопрос конкретной политической практики.

Он также сообщил, что подобное положение является нормальным. По словам председателя ЕР, для страны плохо, когда начинают соревноваться десятки "живопырок" и не могут никак прийти к консенсусу в парламенте. В 2012 году Медведевым была упрощена регистрация политических партий. Он отметил, что вопреки критике, все крупные политические партии сохранились.

#медведев #политика #партии
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