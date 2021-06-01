Группа немецких чиновников отправилась в Вашингтон

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Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в США, чтобы обсудить строительство газопровода "Северный поток — 2".

Группу чиновников возглавили помощник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и ее советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. В Вашингтоне они встретятся с помощником американского президента Джейкобом Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай, сообщает портал Finanzen.net.

Кроме российского газопровода стороны обсудят экономические трудности в отношениях США и ФРГ. также поднимется вопрос о введенных бывшим президентом пошлин на импорт алюминия и стали.