Читатели Fox News подняли на смех «жесткое» предупреждение Байдена Путину

Global Look Press / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Американские читатели Fox News усомнились, что "жесткие" предупреждения президента США Джо Байдена могут напугать российского лидера Владимира Путина.

Джо Байден во время выступления по случаю Дня памяти заявил, что намерен в личной беседе с Путиным поднять тему прав человека. Если Москва будет нарушать эти права, Вашингтон не будет стоять в стороне, заверил он.

Читатели издания в ответ заметили, что угрозы Байдена давно уже никого не впечатляют, потому что американский лидер "не может укусить, а лай уже никого не пугает".

"Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха", — пошутил wantsome.

Пользователь Think11 заметил, что эти разговоры, по всей видимости, должны были убедить Китай и Россию, что Байден — "крутой парень". Но если это не сработало с читателями издания, то не сработает и с президентами этих двух стран, заключил он.