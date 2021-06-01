Аналитики рассказали, сколько лет придется копить на «однушку» в России

ФБА «Экономика сегодня» . /

Потратить всю жизнь на то, чтобы накопить на квартиру, придется жителям Тувы.

Полжизни на накопление денег на квартиру потребуется в Карачаево-Черкессии и Республике Алтай. Об этом говорится в исследовании АКРА.

Три года на то, чтобы накопить на квартиру, потребуется в Магаданской области и Ненецком автономном округе. В ХМАО-Югре на эти цели нужно пять лет, а в Мурманской области — шесть лет. Чтобы накопить на однокомнатную квартиру, жителям Камчатки, Липецкой и Белгородской областей понадобится семь лет.

В Туве на "однушку" придется копить 67 лет. В Карачаево-Черкесии — 38 лет, в Республике Алтай — 32 года, в Ингушетии — 27 лет, в Крыму — 26 лет, а в Калмыкии — 24 года.

Для расчетов АКРА брали среднедушевой денежный доход в регионе, определенный набор товаров, который жители постоянно покупают, и оставшиеся средства на покупку квартиры. В качестве объекта покупки аналитики брали однокомнатные квартиры на вторичном рынке площадью 33 кв.м.