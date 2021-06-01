Опубликован список главных изменений в законодательстве РФ с 1 июня

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С первого дня лета в России вступят в силу серьезные изменения в законодательстве, которые повлияют на жизнь граждан страны.

С 1 июня начнет работу новый стандарт предоставления информации о чрезвычайных ситуациях СМИ и другими каналами информации. Также вступит в силу закон о просветительской деятельности. Он должен предоставить россиянам защиту от антироссийской пропаганды, сообщает ТАСС.

От медосмотра освободят призывников, отсрочка которых не связана с состоянием здоровья. В столице России начнется работа "социального такси", которое предоставит свои услуги детям и молодым людям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи.

Людям, которые проживают в северных регионах, станет необходимо предоставлять информацию в ПФР о фактическом месте проживания, чтобы начислялись пенсионные выплаты. В полный список изменений вошли и новые меры поддержки российского пчеловодства.