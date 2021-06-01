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Россия стала "близким другом" ЦАР после помощи военнослужащим республики

Политика
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Россия стала «близким другом» ЦАР после помощи военнослужащим республики
politexpert.net / Людмила Зайцева

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил, что Россия стала "близким другом" страны после помощи военнослужащим республики.

Корреспондент RT France задал вопросы центральноафриканскому лидеру о помощи России и Руанды, а также об их роли в жизни ЦАР. Туадера напомнил о вкладе РФ в интервью изданию, сообщает ФАН.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Руанду, которые помогли нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из "Коалиции патриотов за перемены", — поделился президент Центральноафриканской Республики.

Туадера отметил помощь российских инструкторов, которые помогли обеспечить безопасность экономически важной трассы Банги — Камерун. По ней двигаются и доставляют гуманитарную помощь грузовые автомобили. Президент ЦАР сообщил, что в республике почти не осталось вооруженных бандформирований.

#россия #цар #туадера
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